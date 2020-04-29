Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 19:45

Дубай. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Жители Саудовской Аравии вновь могут посещать торговые центры и открытые рынки после того, как власти ослабили ряд введенных из-за коронавируса ограничений, сообщила в среду саудовская пресса.

При этом, по данным СМИ, в торговых центрах соблюдаются определенные меры безопасности. Так, охранники торговых центров в Эр-Рияде на входе измеряют у посетителей температуру. Кроме того, в свободном доступе находятся дезинфицирующие средства. В магазинах также регулярно проводят дезинфекцию.

И работники, и покупатели во многих торговых центрах носят маски, перчатки, а также поддерживают социальную дистанцию.

Между тем, власти призывают некоторых лиц, в частности пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом и детей, воздержаться от шоппинга и оставаться дома.

26 апреля власти Саудовской Аравии ослабили ограничения на передвижения на территории королевства за исключением города Мекка.

Школы, кафе, рестораны и другие общественные места, где сложно соблюдать меры социального дистанцирования, остаются закрытыми.

Также закрыты мечети и другие религиозные объекты, несмотря на то, что в стране сейчас идет священный для мусульман месяц поста Рамадан.

По состоянию на 29 апреля в Саудовской Аравии диагностировано 21402 случая заражения COVID-19, зафиксировано 157 случаев смерти людей с коронавирусом.

1ви ар

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