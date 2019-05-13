Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 9:25

Дубай. 13 мая. ИНТЕРФАКС - В отношении двух нефтяных танкеров, принадлежащих Саудовской Аравии, была совершена диверсия у побережья ОАЭ, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на власти Саудовской Аравии.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что судам был нанесен значительный ущерб. Один из танкеров, по его словам, шел за нефтью в Саудовскую Аравию, чтобы затем доставить ее в США.

"К счастью, нападение не привело к жертвам или разливу нефти. Однако оно вызвало серьезные повреждения структуры двух судов", - заявил Х.аль-Фалих.

Саудовский министр не стал рассказывать подробности инцидента или сообщать, кого подозревают в причастности к диверсии.

Ранее в воскресенье ливанские СМИ сообщали о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ, но управление порта и власти эмирата опровергли эту информацию.

Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех коммерческих суден вблизи территориальных вод ОАЭ. В то же время, внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента нет пострадавших или погибших, разлива нефти не произошло.

На фоне этих событий США опубликовали предупреждение для судов о том, что "Иран или его марионетки" могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих и военных суден в регионе, отмечает агентство.

Отношения между США и Ираном в последнее время обострились. На фоне американских угроз в адрес Ирана Пентагон в среду перебросил на авиабазу Эль-Удейд в Катаре два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. Иран на прошлой неделе заявил, что прекращает выполнение ряда обязательств в рамках соглашения 2015 года о ядерной программе.

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