Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 12:41

Дубай. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Саудовской Аравии сообщили, что беспилотники нанесли удар по одному из нефтепроводов в стране, сообщают во вторник арабские СМИ.

Предполагается, что атака была проведена йеменскими мятежниками-хуситами. В ней, по данным саудовской стороны, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов.

При этом, согласно данным СМИ, серьезного ущерба беспилотники не нанесли. Тем не менее, как отмечается в сообщениях, работа крупного нефтепровода, соединяющего восток и запад страны, была приостановлена.

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