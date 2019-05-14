Дубай. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Саудовской Аравии сообщили, что беспилотники нанесли удар по одному из нефтепроводов в стране, сообщают во вторник арабские СМИ.
Предполагается, что атака была проведена йеменскими мятежниками-хуситами. В ней, по данным саудовской стороны, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов.
При этом, согласно данным СМИ, серьезного ущерба беспилотники не нанесли. Тем не менее, как отмечается в сообщениях, работа крупного нефтепровода, соединяющего восток и запад страны, была приостановлена.
1во