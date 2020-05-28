Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 13:34

Дубай. 28 мая. ИНТЕРФАКС - В Саудовской Аравии начали снимать повсеместный режим изоляции, введенный на время празднования Курбан-байрама, сообщают ближневосточные СМИ.

Во всех регионах, кроме Мекки, ослаблен комендантский час.

Жители страны, прежде чем выйти на улицу, должны оформить специально разрешение через правительственное мобильное приложение.

Ожидается, что в последующие несколько недель ограничительные меры в стране будут полностью сняты. Однако пока остается неизвестным, состоится ли в конце июля хадж.

В Саудовской Аравии зафиксировано самое больше среди арабских стран число случаев заболевания коронавируса - около 75 тыс, 400 человек скончалось.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции