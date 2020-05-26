Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 9:50

Дубай. 26 мая. ИНТЕРФАКС - В Саудовской Аравии к 21 июню планируют отменить комендантский час, действующий на территории почти всей страны для борьбы против коронавируса, сообщают ближневосточные СМИ.

Однако в священном для мусульман городе Мекка подобный режим продолжит действовать с 15:00 до 18:00 по местному времени.

Ограничения на передвижения внутри страны, также введенные для борьбы с распространением коронавируса, отменят 31 мая. С начала июня разрешат посещение мечетей, возобновят работу как государственные, так и негосударственные организации.

С 23 мая, после завершения Рамадана, в Саудовской Аравии ввели 24-часовой комендантский час.

За время пандемии в Саудовской Аравии зарегистрировано 75 тыс. случаев заболевания COVID-19, 400 человек скончалось.

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