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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 8:31 16.10.2018 - 08:31

Дубай. 16 октября. ИНТЕРФАКС - На севере Саудовской Аравии разбился учебно-тренировочный легкий штурмовик "Хок" королевских ВВС страны, сообщает во вторник агентство СПА со ссылкой на минобороны страны. Члены экипажа военного самолета погибли, отмечается в сообщении. По факту катастрофы, случившейся накануне вечером, начато расследование. Самолет "Хок" - штурмовик производства британской компании Хокер Сиддли, входящей в состав холдинга "Бритиш Эйроспейс Системс (Bae). Он используется для тренировочных полетов военных пилотов в 15 странах мира. 1бф ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс