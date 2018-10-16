В Саудовской Аравии разбился учебный штурмовик "Хок"
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Дубай. 16 октября. ИНТЕРФАКС - На севере Саудовской Аравии разбился учебно-тренировочный легкий штурмовик "Хок" королевских ВВС страны, сообщает во вторник агентство СПА со ссылкой на минобороны страны.
Члены экипажа военного самолета погибли, отмечается в сообщении.
По факту катастрофы, случившейся накануне вечером, начато расследование.
Самолет "Хок" - штурмовик производства британской компании Хокер Сиддли, входящей в состав холдинга "Бритиш Эйроспейс Системс (Bae). Он используется для тренировочных полетов военных пилотов в 15 странах мира.
1бф ар
Интерфакс