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Дубай. 16 октября. ИНТЕРФАКС - На севере Саудовской Аравии разбился учебно-тренировочный легкий штурмовик "Хок" королевских ВВС страны, сообщает во вторник агентство СПА со ссылкой на минобороны страны.

Члены экипажа военного самолета погибли, отмечается в сообщении.

По факту катастрофы, случившейся накануне вечером, начато расследование.

Самолет "Хок" - штурмовик производства британской компании Хокер Сиддли, входящей в состав холдинга "Бритиш Эйроспейс Системс (Bae). Он используется для тренировочных полетов военных пилотов в 15 странах мира.

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Интерфакс