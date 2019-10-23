Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 21:03

Дубай. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагим Аль-Ассаф освобожден от занимаемой должности, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на королевский указ.

Пост главы внешнеполитического ведомства страны займет принц Файсал бен Фархан, который до этого был послом Саудовской Аравии в Германии.

О причинах такого решения не сообщается.

Ибрагим Аль-Ассаф занимал пост главы МИД Саудовской Аравии с декабря 2018 года. До этого он возглавлял министерство финансов Саудовской Аравии.

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