Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 21:09 15.10.2018 - 21:09

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне отменило праздничный прием, приуроченный к мероприятиям по случаю Национального дня королевства, сообщает газета "Хилл" со ссылкой на сотрудника дипмиссии.

Изначально планировалось, что праздничные мероприятия пройдут 18 октября.

При этом, сотрудник посольства не стал отвечать на вопросы журналистов относительно причин такого решения.

Издание отмечает, что праздничные мероприятия были отменены на фоне получивший серьезный резонанс ситуации с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле.

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Источники в полиции Турции сообщили, что журналист вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 13:12 по местному времени, но из дипмиссии больше не выходил.

Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист, критически высказывавшийся против действующей власти в Эр-Рияде, пропал уже после того, как покинул здание консульства. Турция проводит расследование инцидента.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что за исчезновением журналиста может стоять не конкретное государство, а некие "неконтролируемые" никакими властями убийцы. Он также распорядился, чтобы госсекретарь США Майк Помпео лично отправился в Саудовскую Аравию.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер