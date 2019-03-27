Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 17:14

Нью-Йорк (ООН). 27 марта. ИНТЕРФАКС - СБ ООН в среду во второй половине дня, как ожидается, обсудит ситуацию вокруг статуса Голанских высот в ходе открытого экстренного заседания, сообщают западные СМИ.

Нынешний председатель Совбеза - Франция предложила другим членам организации провести такое заседание в открытом режиме вместо заранее запланированной встречи за закрытыми дверями по обсуждению миссии Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (СООННР) в районе Голанских высот.

Французский постпред при ООН Франсуа Делатр заявил, что "предложил членам СБ ООН провести открытое заседание по ситуации на Ближнем Востоке, на котором будет обсуждаться и СООННР, и Голаны".

Он напомнил, что с запросом на проведение заседания по Голанским высотам ранее выступила Сирия.

При этом, Ф.Делатр отметил, что СБ ООН пока не планирует принимать никаких деклараций по ситуации с Голанскими высотами во время заседания. "Одно дело - подготовить документ, другое - его принять", - добавил постпред Франции при ООН.

Ранее в среду сирийское представительство при ООН выступило с инициативой проведения срочного заедания Совета Безопасности в связи с признанием США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Президент США Дональд Трамп в минувший понедельник официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Церемония подписания президентской декларации прошла в Белом доме в Вашингтоне. На ней присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находившийся с визитом в США.

Данный шаг США вызвал протесты и осуждение в большинстве стран мира, в том числе и среди союзников Вашингтона, включая таких, как ЕС и Канада.

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