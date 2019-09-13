Париж. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Представители Бельгии, ФРГ и Кувейта планируют на следующей неделе организовать в СБ ООН голосование по проекту резолюции, содержащему призыв к прекращению огня на северо-западе Сирии, сообщают в пятницу французские СМИ со ссылкой на дипломатов.
Именно эти три страны разработали документ. Члены СБ ООН обсуждают текст с конца августа.
Парижские СМИ отмечают, что российская сторона не видит необходимости в принятии этой резолюции, поскольку отмечает, что режим прекращения огня был объявлен Москвой и Дамаском еще в конце августа.
1во гс