Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 22:38

Париж. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Представители Бельгии, ФРГ и Кувейта планируют на следующей неделе организовать в СБ ООН голосование по проекту резолюции, содержащему призыв к прекращению огня на северо-западе Сирии, сообщают в пятницу французские СМИ со ссылкой на дипломатов.

Именно эти три страны разработали документ. Члены СБ ООН обсуждают текст с конца августа.

Парижские СМИ отмечают, что российская сторона не видит необходимости в принятии этой резолюции, поскольку отмечает, что режим прекращения огня был объявлен Москвой и Дамаском еще в конце августа.

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