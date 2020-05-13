Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 11:34

Нью-Йорк (ООН). 13 мая. ИНТЕРФАКС - В Совете Безопасности ООН изучают черновой вариант альтернативного проекта резолюции о прекращении боевых действий в мире во время пандемии коронавируса, подготовленный ФРГ и Эстонией, сообщает в среду агентство Associated Press.

В документе говорится о необходимости перемирия в крупнейших мировых конфликтах во время пандемии коронавируса в мире: в Сирии, Йемене, Ливии, Южном Судане и Конго. Она призывает все стороны конфликтов в этих странах "немедленно присоединиться к долгосрочной гуманитарной паузы".

Предполагается, что перемирие продлится как минимум 90 дней, и в это время в эти страны будет доставлена гуманитарная помощь. Меры, однако, не касаются военных операций против боевиков террористических организаций ИГ и "Аль-Каида" (обе террористические группировки запрещены в РФ), а также против их сторонников в рядах других радикальных исламистских группировках.

Также в черновом варианте проекта резолюции выражается обеспокоенность "разрушительным влиянием пандемии COVID-19 на страны, разоренные вооруженными конфликтами, или находящиеся в пост-конфликтом положении и затронутые гуманитарным кризисом".

Этот проект резолюции представляет собой альтернативную версию документа на аналогичную тему, подготовленного Тунисом и Францией, но вызвавшего споры у членов Совбеза ООН из-за упоминания в нем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Накануне за закрытыми дверями в Совбезе ООН обсудили текст Туниса и Франции, по словам постпреда РФ при Всемирной организации Василия Небензи, этот проект резолюции готов на 99%, работа над оставшимся 1% планируется в ближайшее время. Со своей стороны он также отметил, что Россия "не усматривает проблем в том, что касается роли Всемирной организации здравоохранения".

В апреле Франция и Тунис внесли проект резолюции Совета Безопасности ООН, который призывает к немедленному прекращению боевых действий во всем мире.

Совет Безопасности "требует всеобщего и немедленного прекращения боевых действий во всех странах", говорится в документе.

В проекте содержится призыв ко всем сторонам вооруженных конфликтов незамедлительно установить гуманитарную паузу как минимум на 30 дней.

Кроме того, в документе предлагается на время пандемии наделить миротворческие силы ООН полномочиями оказывать поддержку странам по сдерживанию коронавируса.

"Беспрецедентные масштабы пандемии COVID-19, вероятно, поставят под угрозу поддержание международного мира и безопасности", - отмечается в проекте.

Вопрос об упоминании ВОЗ в тексте оказался принципиально важным для США и КНР. Вашингтон в последние недели регулярно обвиняет ВОЗ в неэффективной работе и прокитайской позиции в ситуации с пандемией коронавируса COVID-19. В ВОЗ в Пекине с такой оценкой не согласны.

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