Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 14:13

Париж. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Существенное количество стран не поддерживает предложенный британской стороной проект резолюции СБ ООН, призывающей к полному прекращению боевых действий в стране, сообщает французская газета "Монд" со ссылкой на дипломатические источники.

Изначально Великобритания внесла свой проект на рассмотрение еще 15 апреля. Но после обсуждения с партнерами по СБ ООН Лондон внес незначительные изменения в формулировки и 17 апреля вновь представил этот документ членам Совбеза для ознакомления.

Однако, по данным источников издания, три африканские страны, которые на данный момент являются членами СБ ООН, уже отказались поддерживать этот проект резолюции. Речь идет о Кот-д'Ивуаре, Экваториальной Гвинее и ЮАР.

России и США также не очень нравится текст предложенного документа, отмечает "Монд".

Между тем, Лондон, Берлин и Париж занимают единую позицию и готовы поддержать документ.

Согласно сообщению агентства Associated Press, ознакомившегося с текстом резолюции, в документе, среди прочего, содержится призыв ко всем сторонам вооруженного конфликта в стране вернуться к "диалогу под эгидой ООН для поиска взаимовыгодного политического решения кризиса в Ливии".

В документе отмечается, что военные действия "угрожают стабильности в Ливии" и оказывают негативное влияние на перспективы национального диалога и достижения политического решения.

Россия поддержит только сбалансированную резолюцию Совета Безопасности ООН по Ливии, без возложения вины за нынешнюю ситуацию на одну из сторон.

"Россия поддержит только сбалансированный текст резолюции - без возложения вины за нынешнюю ситуацию на какую-нибудь из сторон", - сказал собеседник агентства.

На вопрос, поддержит ли Россия британский проект резолюции по Ливии, источник ответил: "Не поддержит в том виде, в котором он есть".

Ранее сообщалось, что Совбез ООН проведёт в четверг закрытое заседание по ситуации в Ливии.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на Ливийскую национальную армию во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

4 апреля Х.Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим. Бои ведутся в пригородах ливийской столицы.

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