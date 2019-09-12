Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 18:12

Нью-Йорк (ООН). 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Члены Совета Безопасности ООН в четверг единогласно поддержали резолюцию, предусматривающую смягчение оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики.

Постпред Франции при ООН Николя Де Ривьер, комментируя итоги голосования, пояснил, что документ предусматривает "существенное упрощение процедуры получения в виде исключения разрешений на поставки оружия".

"Резолюция поможет силам безопасности ЦАР получить необходимое вооружение", - добавил дипломат.

Со своей стороны, постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил удовлетворение тем, что российские "аргументы были услышаны и должным образом учтены при разработке французского проекта". При этом он напомнил, что "власти ЦАР хотят от Совета большего и настаивают на более глубокой модификации центральноафриканского оружейного эмбарго".

"На наш взгляд, они имеют для этого все основания. Поэтому мы решительно настроены вернуться к вопросу о его (оружейного эмбарго - ИФ) дальнейшем смягчении в ходе январского обсуждения проекта очередной санкционной резолюции по ЦАР", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва продолжит "оказывать поддержку властям ЦАР в реформировании национального сектора безопасности, в том числе в области укрепления боеспособности и кадрового потенциала вооруженных сил страны".

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