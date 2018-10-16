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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 12:50 16.10.2018 - 12:50

*** Принимаемые меры нацелены не на Россию как таковую, а на любой источник угроз

Брюссель. 16 октября. ИНТЕРФАКС - В заключениях саммита ЕС по внутренней безопасности будет выражена решимость государств Евросоюза проявлять твердость перед лицом всех угроз, заявил высокопоставленный европейский чиновник.

"Это делается в контексте атак против Организации по запрещению химического оружия в Гааге и также в перспективе европейских выборов в мае 2019 года", - сказал функционер ЕС, знакомя во вторник журналистов в Брюсселе на условиях анонимности с повесткой Европейского совета 17-18 октября.

Он сообщил, что в связи с этим Европейский совет подумает над созданием необходимых средств для борьбы против кибератак путем применения ограничительных мер.

Кроме того, источник дал позитивную оценку инициативе Еврокомиссии по борьбе против дезинформации в связи с предстоящими европейскими выборами 2019 года.

Как уже сообщалось в материалах к саммиту ЕС, европейские лидеры намерены поставить вопрос об укреплении сопротивляемости союза в связи с разного рода угрозами. "Лидеры призовут к большему усилению" противодействия ЕС гибридным, химическим, биологическим, радиологическим, ядерным и киберугрозам, отмечалось в документе.

Отвечая на вопросы, собеседник СМИ сказал, что не слышал о том, чтобы какая-либо страна ЕС возражала относительно введения режима против кибератак.

"Речь идет не о том, чтобы обсуждать какую-то отдельную атаку, а о том, чтобы снабдить союз необходимыми инструментами с целью противостоять кибератакам в будущем", - объяснил чиновник ЕС.

Он добавил, что встречался на минувшей неделе с постпредами стран ЕС и может говорить о "широкой поддержке этой инициативы такого режима".

Ему был задан вопрос, не являются ли инициативы по новым режимам ограничительных мер поводом возобновить дебаты о дополнительных санкциях против России, учитывая, что "часть атак исходит от России или поддерживается ею".

"Наши намерения очень ясны. Речь идет о том, чтобы оснастить Европейский союз необходимыми инструментами с целью реагировать на такого рода атаки, кто бы ни скрывался за ними. Это не нацелено специально против России. Речь только о том, чтобы Европейский союз располагал средствами реакции на такие атаки в будущем", - ответил высокопоставленный функционер ЕС.

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