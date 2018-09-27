В Северной Корее ждут иностранных туристов на своих зимних и летних курортах
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Гонконг. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея привлекает туристов из разных стран мира на свои морские и горнолыжные курорты.
В рамках Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября, официальные северокорейские СМИ опубликовали материалы, посвященные местным туристическим районам.
В частности, КНДР предлагает туристам посетить горнолыжный курорт Масикрен, а также туристическую прибрежную зону Вонсан-Кальма.
В опубликованной статье газеты "Нодон синмун" говорится о том, что "туризм является одной из важнейших сфер по продвижению взаимного сотрудничества и дружбы".
В ней указывается, что туризм в КНДР "выходит на новый этап развития".
"Много прекрасных культурных и туристических объектов, в том числе горнолыжный курорт Масикрюн, придают свежую энергию развитию национального туризма", - пишет "Нодон синмун".
Издание перечисляет и другие популярные туристические направления в КНДР, среди которых места для пляжного отдыха - Сондовон и Мазон.
Всемирный день туризма был учрежден в 1979 году. Цель праздника заключается в пропаганде туризма. Он ежегодно отмечается 27 сентября.
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Интерфакс