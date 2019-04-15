Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 10:24

Гонконг. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Торжества по случаю 107-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена проходят в понедельник в Пхеньяне и других городах страны, сообщает телеканал "Чэннел ньюс Эйша".

С самого утра жители несут цвету к мемориальному комплексу на холме Мансудэ, где установлены бронзовые стати Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. У комплекса уже скопились длинные очереди из желающих отдать дань уважения основателю КНДР.

На центральных улицах Пхеньяна развешаны национальные флаги и плакаты в честь основателя КНДР, которого в КНДР принято называть "Солнцем нации".

Традиционно различные здания, гостиницы украшаются фиолетовыми цветами, которые называются кимирсениями в честь основателя КНДР. Кроме того, ежегодно в день Солнца в КНДР организуется цветочная выставка, где выставляется этот выведенный в Индонезии сорт орхидеи.

За последние несколько дней в КНДР состоялась целая серия культурных и спортивных мероприятий. Так, например, 7 апреля в Пхеньяне прошёл марафон, организованный в честь Ким Ир Сена. В нем приняли участие более 1 тыс. иностранцев из примерно 40 стран мира. В северокорейской столице также прошла выставка почтовых марок, посвященная достижениям правления Ким Ир Сена.

Ожидается, что вечером в понедельник состоится лазерно-пиротехническое шоу.

День Солнца - государственный праздник в КНДР. Отмечается 15 апреля в честь дня рождения Ким Ир Сена. Этот день является одним из главных национальных праздников.

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