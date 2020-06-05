Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 19:27

Рим. 5 июня. ИНТЕРФАКС - В Северной Македонии зарегистрировали самое высокое с февраля число заражений коронавирусом за последние сутки, сообщает Associated Press.

В стране, где проживает 2,1 млн человек, за последние 24 часа выявили 180 инфицированных COVID-19. Это рекордное количество зараженных, выявленное за сутки с февраля этого года. Более половины из них выявили в столице Скопье. Всего в Северной Македонии зарегистрировали свыше 2,7 тыс. зараженных коронавирусом.

По словам министра здравоохранения Венко Филипче, практически все новые зараженные - это члены семей или родственники 15 семей. Он заявил, что вторая волна заражений в стране произошла из-за того, что люди игнорировали запрет на собрания. В настоящее время гражданам разрешено покидать свои дома только для того, чтобы поехать в больницу или аптеку. Супермаркеты и магазины закрыты.

При этом Филипче отметил, что новая волна заражений под контролем.

Скончались от коронавируса в Северной Македонии 149 человек.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции