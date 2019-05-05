Этот контент был опубликован 5 мая 2019 г. 8:04

Лондон. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Более 3,4 тыс. избирательных участков на втором туре президентских выборов открылись в Северной Македонии.

На пост главы государства претендуют выдвиженец от правящего Социал-демократического союза Стево Пендаровски и представитель оппозиционной партии ВМПО-ДПМНЕ Гордана Силяновски-Давкова.

В первом туре, прошедшем в апреле, С.Пендаровски набрал 42,81% голосов избирателей, Г.Силяновски-Давкова - 42,25%.

Наблюдатели отмечают, что ключевым вопросом на выборах может стать явка избирателей. Для того чтобы они были признаны состоявшимися, в них должны принять участие не менее 40% имеющих право голоса. Если же они будут признаны недействительными, то придется повторить оба раунда.

1гк ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!