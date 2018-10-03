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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 12:09 03.10.2018 - 12:09

Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс намерен договориться провести заседание Совета Россия-НАТО (СРН) до конца 2018 года, но дату его представители пока назвать не могут.

"Я был бы рад назвать дату следующей встречи СРН, если бы мы договорились с российскими коллегами по повестке дня", - заявил журналистам в среду в кулуарах совещания министров обороны НАТО в Брюсселе чиновник штаб-квартиры организации на условиях анонимности.

"Но могу подтвердить, что мы обсуждаем это с Россией и желаем созвать встречу до конца года", - добавил он.

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