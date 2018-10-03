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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 12:56 03.10.2018 - 12:56

(добавлено после 3-го абзаца)

Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс намерен договориться провести заседание Совета Россия-НАТО (СРН) до конца 2018 года, но дату его представители пока назвать не могут.

"Я был бы рад назвать дату следующей встречи СРН, если бы мы договорились с российскими коллегами по повестке дня", - заявил журналистам в среду в кулуарах совещания министров обороны НАТО в Брюсселе чиновник штаб-квартиры организации на условиях анонимности.

"Но могу подтвердить, что мы обсуждаем это с Россией и желаем созвать встречу до конца года", - добавил он.

По его словам, альянс неизменно продолжает оставаться заинтересованным в проведении заседаний Совета Россия-НАТО на уровне послов.

Источник напомнил, что последнее заседание состоялось в мае. Он отметил проведение для российской стороны брифинга НАТО по запланированным в Норвегии на октябрь-ноябрь нынешнего года учениям Trident Juncture, а также получение от коллег из РФ определенной информации по учениям "Восток", хотя, уточнил собеседник журналистов, в НАТО хотели бы иметь "более детальную".

Напомнив ряд политических контактов альянса с российской стороной, в частности, недавнюю встречу генсека НАТО Йенса Столтенберга с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, источник заявил о готовности НАТО взаимодействовать с гражданским обществом России, не вмешиваясь в ее внутреннюю политику.

Он также сослался на "Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и Организацией Североатлантического договора", указав на то, что в этом документе есть ясное упоминание о признании сторонами важной роли демократии, прав человека и правового государства.

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