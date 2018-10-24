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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 16:02 24.10.2018 - 16:02

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Секретная служба США сообщила в среду, что ее сотрудники перехватили две подозрительные посылки, которые были отправлены экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему американскому президенту Бараку Обаме.

По информации службы, посылка, которую должны были доставить к дому Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка, была перехвачена накануне вечером, а посылка для Б.Обамы - в среду в Вашингтоне.

"В ходе обычной проверки почты эти посылки были сразу же идентифицированы как возможные взрывные устройства, после чего с ними обращались по инструкции. Лица, находящиеся под защитой, не получили посылок, и у них не было риска их получить", - цитирует телеканал "Фокс-ньюс" выдержки из заявления Секретной службы.

Секретная служба начала расследование произошедшее; ей оказывает содействие местная полиция.

Ранее ряд американских СМИ сообщал, что возле резиденции Клинтонов было найдено взрывное устройство. Находку сделал техник, проверявший почту для Клинтонов.

В минувший понедельник в почтовом ящике известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса было также найдено взрывное устройство.

Приехавшие на место саперы провели принудительный взрыв. Расследовать происшествие будет ФБР.

"Фокс-ньюс" отмечает, что резиденция Дж.Сороса находится примерно в 20 минутах езды от дома четы Клинтон.

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