Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 10:27

***Незадолго до перемирия израильские военные ликвидировали высокопоставленного командира "Исламского джихада"

Иерусалим. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - С территории сектора Газа в сторону Израиля запустили пять ракет спустя несколько часов после достижения договоренности о прекращении огня между Иерусалимом и группировкой "Исламский джихад", сообщает в четверг армия обороны Израиля.

Две из них смогла перехватить система "Железный купол", сообщают СМИ. Военные не уточняют, какая именно группировка провела пуск ракет.

В ночь на четверг израильская армия ликвидировала одного из командиров "Исламского джихада", сообщает в четверг газета "The Times of Israel" со ссылкой на армию обороны Израиля.

Израильские военные сообщают, что высокопоставленный командир Расми Абу Малхус был убит в результате ночного авиаудара Израиля. По данным израильских СМИ Абу Малхус командовал крылом группировки, занимающимся ракетными пусками.

Сообщения о ликвидации командира поступили уже после того, как стало известно о прекращении огня между Израилем и "Исламским джихадом". Вскоре после сообщений о смерти Абу Малхуса армия обороны Израиля подтвердила, что перемирие с "Исламским джихадом" было достигнуто.

Обострение ситуации было вызвано ликвидацией Израилем одного из полевых командиров "Исламского джихада" в Газе.

В качестве ответа группировка осуществила пуск более 400 ракет в сторону Израиля, Израиль предпринял десятки авиаударов. В четверг утром вступило в силу соглашение о прекращении огня.

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