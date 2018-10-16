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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 21:29 16.10.2018 - 21:29

*** Лидер республиканского большинства не исключил вариант с санкциями в рамках "Акта Магнитского"

Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что в случае подтверждения причастности Эр-Рияда к исчезновению журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, последуют ответные меры.

"Я не могу представить, что не будет ответа, но я думаю, что нам сначала нужно выяснить, что произошло", - сказал М.Макконнелл во вторник, отвечая на вопрос о возможной реакции со стороны США, если причастность Саудовской Аравии к исчезновению журналиста подтвердится.

Его слова приводит газета "Хилл".

Он отметил, что для того, чтобы понять, какого рода должна быть реакция США на эти события, необходимо прояснить, что в действительности произошло.

"Я думаю, что это хорошо, что президент (США Дональд Трамп - ИФ) направил госсекретаря США (Майка Помпео - ИФ) поговорить с королем (Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом - ИФ). Нам нужно выяснить, что произошло, до того, как решить, какого рода ответ будет соответствовать", - заявил сенатор, говоря об отношениях между США и Саудовской Аравией.

Издание отмечает, что М.Макконнелл выбирает более мягкие выражения, комментируя сложившуюся ситуацию, нежели его однопартийцы, которые не исключали введение санкций против Саудовской Аравии, прекращение продаж вооружения, а также призывали администрацию президента не отправлять официальных лиц на финансовую конференцию в Саудовскую Аравию.

Также М.Макконнелл добавил, что санкции в рамках "Акта Магнитского" "вполне могли бы быть" правильным ответом, если Дж.Хашкаджи действительно был убит.

Ранее американский канал Си-Эн-Эн со ссылкой на турецкий официальный источник сообщил, что тело журналиста Дж.Хашкаджи расчленили после убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Накануне американские СМИ сообщили, что в Эр-Рияде готовятся признать, что журналист был убит в саудовском консульстве в Стамбуле. При этом ответственность за гибель журналиста будет возложена на агентов саудовских спецслужб, не получивших разрешение властей на проведение данной операции. Также, по данным канала, Эр-Рияд сообщит, что смерть журналиста наступила "из-за того, что допрос пошел не по плану".

Агентство "Ассошиэйтед пресс" ранее сообщило, что полиция Турции обнаружила улики, указывающие на то, что журналиста Дж.Хашкаджи убили в саудовском генконсульстве.

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства.

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