Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 20:29

Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - В Сенате ведется работа над дополнительными мерами поддержки малого бизнеса США, которому нанес серьезный урон кризис из-за коронавируса, пишет во вторник газета The Hill.

"Конгресс должен действовать быстро и сфокусироваться на том, чтобы обеспечить больше средств для этой не вызывающей противоречий двухпартийной программы. Я буду работать с министром (финансов США Стивеном - ИФ) Мнучином и с лидером (демократического меньшинства Чаком - ИФ) Шумером и надеюсь добиться утверждения финансирования программы единогласно или по итогам голосования на сессии в сенате в четверг", - заявил глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Ранее также сенатор-республиканец Марко Рубио, председатель комитета Сената США по делам малого бизнеса и предпринимательства, написал в Twitter, что Макконнелл и Шумер работают над дополнительной программой поддержки, голосование по которой состоится 9 апреля. Он отметил, что для этой программы нужно порядка $200-250 млрд.

При этом представитель Шумера заявил, что тот не получал от Макконнелла никакой информации по этому вопросу.

В США в марте одобрили пакет экономической помощи в размере $2,3 трлн, на условно-безвозвратные займы для малого бизнеса в нем предусмотрено $350 млрд.

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