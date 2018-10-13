В сенатском комитете по делам разведки готовят доклады по использованию Россией соцсетей для влияния на США
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Вашингтон. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Члены комитета по делам разведки в рамках расследования вопроса о том, был ли сговор между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году, готовят серию докладов об использовании Москвой соцсетей для влияния на США, пишет в субботу издание "Хилл".
"Члены комитета готовят доклады об использовании Россией социальных платформ, а также о том, как администрация Обамы боролась с попытками вмешательства (со стороны РФ в дела США - ИФ). Они продолжают опрашивать свидетелей", - отмечается в материале.
Планируется, что после завершения этой работы комитет перейдет к следующей, ключевой, фазе - к определению того, был ли сговор между соратниками Д.Трампа и РФ.
При этом республиканские и демократические члены комитета договорились, что финальный доклад по этой теме они должны составить совместно. Руководители комитета, республиканец Ричард Берр и демократ Марк Уорнер, предприняли большие усилия, чтобы добиться именно такой совместной работы.
Однако "Хилл" отмечает, что даже в таком случае обе партии в дальнейшем смогут представлять разные варианты трактовки тех фактов, которые будут содержаться в докладе.
Ранее аналогичный комитет палаты представителей также провел похожую работу. Но демократы и республиканцы не смогли условиться о публикации единых выводов. В итоге республиканцы, у которых в комитете большинство, выпустили свой доклад, а демократы - свой.
В последние недели республиканцы из комитета сената по делам разведки заявляли, что доказательств сговора у них нет, но при этом предупреждали, что работа еще не завершена и потому итоговые выводы делать рано. Демократы, в свою очередь, воздерживаются от подобных заявлений. Тем не менее, никто из них не заявлял об обнаружении доказательств вины предвыборного штаба Д.Трампа.
"Хилл" подчеркивает, что расследование сенатского комитета приближается к финишу. Единственный независимый сенатор, входящий в этот комитет, Ангус Кинг заявил на этой неделе, что надеется на завершение расследования до конца 2018 года.
1во др
Интерфакс