Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 23:08

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Члены сенатского комитета по делам вооруженных сил США сообщили об одобрении проекта оборонного бюджета на 2020 финансовый год в размере $750 млрд.

В целом, проект соответствует первоначальным запросам Белого дома. В случае одобрения он, в частности, позволит поднять зарплаты военных на 3,1%. Это самое масштабное такое повышение за последнее десятилетие. Тем не менее, некоторые решения сената идут вразрез с позицией Белого дома. В частности, более $97 млрд, которые предлагалось использовать для финансирование операций за рубежом, в сенатской версии бюджета используются для выполнения других задач.

Ожидается, что в конгрессе этим летом разгорятся ожесточенные споры по теме оборонного бюджета: видение сенаторов и членов палаты представителей по этому вопросу расходятся во многих аспектах. Среди прочего, демократы, удерживающие большинство в палате представителей, опасаются, что Белый дом намерен предусмотреть в бюджете "скрытый" способ финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

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