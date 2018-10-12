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Берлин. 12 октября. ИНТЕРФАКС - В Белграде рассчитывают, что президент РФ Владимир Путин в начале следующего года посетит Сербию, сообщает в пятницу агентство "Блумберг" со ссылкой на администрацию сербского президента Александра Вучича.

Сербские власти рассчитывают, что визит российского президента может состояться в январе.

Других подробностей пока не приводится.

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Интерфакс