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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 13:51 12.10.2018 - 13:51

Берлин. 12 октября. ИНТЕРФАКС - В Белграде рассчитывают, что президент РФ Владимир Путин в начале следующего года посетит Сербию, сообщает в пятницу агентство "Блумберг" со ссылкой на администрацию сербского президента Александра Вучича.

Сербские власти рассчитывают, что визит российского президента может состояться в январе.

Других подробностей пока не приводится.

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