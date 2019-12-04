Сочи. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в его стране "больше ценят Путина, чем предыдущих российских лидеров".

"Пусть русские на нас за это не сердятся, но мы считаем, что если бы в 1999 году решение бы принимал Путин, то нас бы и бомбить никто не стал. Мы не можем забыть и 2015 год, когда Путин спас нас от клейма позора, если бы нас в СБ ООН обвинили в геноциде (населения Косово - ИФ)", - сказал Вучич в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ.

Как подчеркнул президент Сербии, "не существует документов, которые были бы против интересов Сербии и по которым бы Россия голосовала, но также нет ни одного документа, за который бы Сербия голосовала, а там, не дай бог, было бы что-то против интересов РФ".

1ни др

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