Этот контент был опубликован 16 мая 2020 г. 14:19

Брюссель. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Военная полиция и армия по распоряжению президента Сербии Александра Вучича выведены на патрулирование расположенной на границе с Хорватией сербской общины Шид (автономный край Воеводина), где расположены три лагеря мигрантов, сообщает в субботу сербский телерадиоканал РТС.

По его данным, в лагерях "Адашевац", "Принциповац" и "Шид" размещены около 1,5 тыс. мигрантов из Сирии, Афганистана и Пакистана, которые намереваются перебраться на территорию ЕС.

"Я не могу сказать, что происходит нечто страшное, но есть мелкие кражи и покушения на имущество. Начались летние работы, и люди не чувствуют себя защищенными. Мы не можем ввести в отношении мигрантов запрет на передвижение, но мы должны гарантировать мир и безопасность нашим гражданам, что мы и делаем", - заявил Вучич, комментируя журналистам складывающуюся ситуацию.

По его словам, после того, как в Сербии начали ослаблять строгие меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса, мигранты начали выходить за пределы лагерей и совершать правонарушения в отношении местных жителей.

1ар др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции