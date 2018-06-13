В Сеуле анализируют заявления Трампа о приостановке военных учений в районе Корейского полуострова
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Гонконг. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Южной Кореи считают необходимым подробнее разобраться с заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что совместные с Сеулом военные учения в районе Корейского полуострова приостанавливаются на время переговоров о денуклеаризации КНДР.
"В настоящий момент все еще необходимо выяснить намерения и точные значения слов президента Трампа", - приводит телеканал Уай-Ти-Эн слова представителя администрации президента Южной Кореи.
"Однако пока идут серьезные дискуссии между Северной Кореей и США по поводу денуклеаризации Корейского полуострова и установления мира, мы верим, что нам нужно обдумывать различные пути для дальнейшего продвижения такого диалога", - сказал представитель журналистам.
Ранее Д.Трамп подтвердил, что совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова не будут проводиться, пока идут переговоры о денуклеаризации КНДР.
"Мы не собираемся проводить военные игры, пока ведем честные переговоры (с Северной Кореей - ИФ)", - сказал президент в интервью телеканалу "Фокс-ньюс".
Ранее Д.Трамп объявил об этом на пресс-конференции по итогам саммита США-КНДР в Сингапуре во вторник.
Министр обороны Японии Ицунори Онодэра в свою очередь выразил недоумение в связи с этим заявлением Д.Трампа.
1аю ар ки
Интерфакс