Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 8:43 02.07.2018 - 08:43

Пекин. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Основными темами запланированного на осень межкорейского саммита на уровне лидеров государств станут установление мира на Корейском полуострове и укрепление отношений между Сеулом и Пхеньяном, заявил в понедельник южнокорейский министр по делам объединения Чо Мён Гюн.

"На осеннем саммите мы сосредоточимся на том, чтобы поспособствовать процессу установления мира и процветания на Корейском полуострове, а также, помимо прочего, созданию прочных отношений между двумя Кореями", - приводит агентство "Рёнхап" слова Чо Мён Гюна.

Он также заверил, что южнокорейское правительство будет, со своей стороны, предпринимать активные шаги для улучшения отношений с Пхеньяном посредством имплементации достигнутых в ходе апрельского саммита договоренностей.

27 апреля 2018 года прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в населенном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме того, в рамках договоренностей, достигнутых в ходе этого саммита, стороны договорились, что Мун Чжэ Ин осенью этого года совершит визит в КНДР.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line