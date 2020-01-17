Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 9:52

Гонконг. 17 января. ИНТЕРФАКС - В администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина выразили недовольство в адрес посла США в Сеуле Гарри Гарриса, который ранее рекомендовал южнокорейским властям обязательно консультироваться с США по вопросам взаимодействия с КНДР, сообщает агентство "Рёнхап".

"Для посла весьма неуместно допускать в разговоре со СМИ подобные замечания в отношении высказываний президента принимающей страны (Мун Чжэ Ина - ИФ)", - цитирует агентство слова представителя президентской администрации.

Он подчеркнул, что вопросы межкорейского сотрудничества являются прерогативой Сеула, хотя в своей политике в отношении КНДР он консультируется с США.

Также слова Гарри Гарриса критиковали в южнокорейском министерстве по делам объединения и в правящей Демократической партии.

Накануне посол заявлял, что для "устранения недопонимания, которое позднее могло бы спрововоцировать санкции... лучше заниматься этим (отношениями Сеула и Пхеньяна - ИФ) посредством рабочей группы", имея в виду созданную в 2018 году США и Южной Кореей группу для сближения подходов в их политике в отношении КНДР.

Также в четверг спецпредставитель Южной Кореи по КНДР Ли До сказал, что Южная Корея и США договорились о координации возможных межкорейских проектов на фоне застопорившихся ядерных переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном.

"Биган (Стивен Биган, замгоссекретаря США - ИФ) и я договорились, что впредь Южная Корея и США будут продолжать проводить тесные консультации по проектам межкорейского сотрудничества", - заявил специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове после встречи с Биганом в Госдепартаменте США.

При этом Ли До Хун отказался сообщить подробности о том, обсуждали ли они возобновление индивидуальных туров на гору Кымгансан.

В 2018 году Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели три саммита и договорились ослабить напряженность на Корейском полуострове, улучшить связи и расширить трансграничный обмен и сотрудничество между двумя странами.

Однако многие из договоренностей так и не были реализованы на фоне застопорившихся переговоров по денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном.

В этих условиях, напоминает "Рёнхап", Южная Корея для развития межкорейских обменов рассматривает возможность разрешить индивидуальные туристические туры в КНДР.

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