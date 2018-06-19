Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 8:47 19.06.2018 - 08:47

Гонконг. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Южная Корея рассчитывает, что КНР сыграет значительную роль в деле денуклеаризации Корейского полуострова, заявил во вторник представитель южнокорейского МИД.

"Наше правительство рассчитывает, что Китай сыграет конструктивную роль в решении проблемы", - заявил дипломат журналистам на брифинге.

Он сделал это заявление после сообщений о прибытии лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин во вторник.

Представитель МИД добавил, что, по его мнению, "мало что изменилось в позиции Ким Чен Ына со времени встреч с председателем Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ), я бы этого не хотел".

Как написала ранее японская газета Nikkei, северокорейский руководитель намерен ознакомить председателя КНР Си Цзиньпина с результатами сингапурской встречи с президентом США Дональдом Трампом и обсудить в связи с этим дальнейшие направления сотрудничества.

Ким Чен Ын уже дважды посещал Китай и встречался с Си Цзиньпином - в марте и мае текущего года перед встречей с Д.Трампом.

Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня.

Гк бп

Neuer Inhalt Horizontal Line