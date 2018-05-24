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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 13:39 24.05.2018 - 13:39

Пекин. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Южнокорейские власти приветствовали сообщения о закрытии ядерного полигона "Пунгери" в Северной Корее.

Как передает в четверг агентство "Ренхап", представитель министерства иностранных дел Южной Кореи назвал это первой мерой, направленной на денуклеаризацию. "Мы ожидаем, что это станет шансом для того, чтобы добиться полной денуклеаризации", - сказал представитель МИД.

Ранее в четверг сообщалось, что КНДР произвела демонтаж ядерного полигона "Пунгери" в присутствии иностранных журналистов. На церемонию были приглашены из США, Китая, России, Великобритании и Южной Кореи.

Накануне группа представителей СМИ отправилась на поезде в сторону места расположения полигона. Поездка на поезде заняла около 12 часов, затем они пересели на автобусы, а потом еще несколько часов шли пешком до места назначения.

Закрытие полигона произошло незадолго до встречи в Сингапуре лидеров КНДР и США - Ким Чен Ына и Дональда Трампа: она запланирована на 12 июня.

"Пунгери" является крупнейшим полигоном в КНДР для испытания ядерного оружия. По сообщениям западных СМИ, впервые он был использован в 2006 году. Также испытания проводились в мае 2009 года, в феврале 2013 года, в январе и сентябре 2016 года, а также в сентябре 2017 года.

Вл эф*

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