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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 11:39 26.10.2018 - 11:39

Гонконг. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Южной Кореи хотели бы принять лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеуле до конца этого года, передает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на заявление главы МИД Южной Кореи Кан Ген Хва.

"Правительство стремится к ответному визиту Ким Чен Ына в Южную Корею до конца года", - сказала она, выступая с ежегодным посланием к парламенту Японии.

Также она отметила, что правительство Южной Кореи придерживается цели об официальном объявлении окончания Корейской войны.

В ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Пхеньяне в сентябре Ким Чен Ын пообещал посетить Сеул "в ближайшем будущем". Позднее Мун Чжэ Ин заявил, что Ким Чен Ын приедет в Южную Корею до конца года, если не случится ничего непредвиденного.

Лидеры Южной и Северной Кореи встречались за 2018 год три раза: два из них в приграничной деревне Пханмуджом в апреле и мае и один раз в Пхеньяне в сентябре.

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