В Сеуле надеются, что расширение экономического сотрудничества с РФ и КНР будет способствовать миру на Корейском полуострове
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Гонконг. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Новая политика Сеула в отношении РФ, КНР и других стран Северо-Восточной Азии способна содействовать миру и сотрудничеству на Корейском полуострове, если удастся привлечь КНДР к участию в совместных проектах, заявил глава южнокорейского президентского комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ён Гиль.
"Новая северная политика не имеет целью изолировать Северную Корею. Она предназначена помочь Северной Корее нормализовать отношения с США и Японией, чтобы затем (КНДР - ИФ) смогла стать членом международного сообщества", - приводит телеканал Уай-Ти-Эн его слова, сказанные на тематическом семинаре в Сеуле.
"Инициатива направлена не только на экономический рост Евразии, но она также предоставляет альтернативы для северокорейского народа, чтобы он мог жить, не полагаясь на ядерное оружие. Новая северная политика в перспективе внесет вклад в создании фундамента для процветания и мира на Корейском полуострове", - сказал он.
Сон Ён Гиль также выразил надежду, что успех планируемых встреч президента США Дональда Трампа, а также президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном окажет благотворное воздействие на развитие совместных проектов Сеула и Пхеньяна.
аю ар
Интерфакс