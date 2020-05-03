Этот контент был опубликован 3 мая 2020 г. 10:24

Гонконг. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Никаких операций лидеру КНДР Ким Чен Ыну в последнее время не проводили, утверждают эксперты в канцелярии президента Южной Кореи.

"Есть сообщения прессы о том, что руководителю Киму сделали операцию, они основаны на наблюдениях за манерой его ходьбы, однако в канцелярии президента считают, что эти сообщения не соответствуют действительности", - сообщил в воскресенье журналистам представитель канцелярии южнокорейского президента.

На чем основаны такие выводы, представитель канцелярии не сообщил.

Накануне впервые за 20 дней северокорейская пресса опубликовала кадры с участием лидера КНДР Ким Чен Ына.

Руководитель КНДР был запечатлен на открытии завода по производству минеральных удобрений в городе Сунчхоне (провинция Пхеннан-Намдо).

Это первое появление Ким Чен Ына на публике с 11 апреля.

Ким Чен Ын за это время пропустил несколько важных для КНДР мероприятий, в том числе 15 апреля - День Солнца, государственный праздник, когда в стране отмечают день рождения основателя государства Ким Ир Сена.

В связи с этим СМИ ряда стран за прошедшее время периодически передавали со ссылкой на источники, что северокорейский лидер может быть тяжело болен или даже скончался.

1ар аг

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