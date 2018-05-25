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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 8:43 25.05.2018 - 08:43

Пекин. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство Южной Кореи будет добросовестным образом полностью выполнять договоренности, достигнутые в ходе межкорейского саммита в апреле, заявил в пятницу южнокорейский министр по делам объединения Чо Мен Кен.

"Наше правительство будет выполнять свою часть (обязательств - ИФ) в рамках Пханмунджомской декларации", - приводит агентство "Ренхап" слова министра.

"По всей видимости, Север остается искренне привержен выполнению соглашения и стремлению прилагать усилия для денуклеаризации и установления мира", - добавил он.

27 апреля прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в населенном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором, в частности, объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

После этого саммита 12 июня должны были состояться переговоры президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. Однако накануне американский президент сообщил лидеру КНДР, что отменяет саммит из-за "необычайной злобы и открытой враждебности" в последних заявлениях Пхеньяна.

В ответ на это в Северной Корее заявили, что готовы к переговорам с США в любое время и в любом формате.

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