Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 8:36 09.07.2018 - 08:36

Гонконг. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мён Гюн в понедельник заявил, что рассчитывает на устойчивые и энергичные меры по денуклеаризации Корейского полуострова.

"Северу (КНДР - ИФ) и США необходимо работать над улаживанием различий на первоначальных этапах переговоров. Я ожидаю того, чтобы денуклеаризация и достижение мира в дальнейшем проходили бы в последовательно и концентрированно", - приводит слова министра южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

При этом министр заверил, что США и КНДР движутся "в одном направлении" относительно денуклеаризации, и что обе стороны "твердо привержены" задаче выполнения своих обязательств по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия.

По итогам сингапурского саммита, который состоялся 12 июня 2018 года, президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын подтвердили намерение добиться полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Тогда Д.Трамп заявлял, что угроза ядерного конфликта с КНДР миновала.

На прошлой неделе госсекретарь США Майкл Помпео совершил двухдневный визит в КНДР. По итогам поездки он заявил, что переговоры в Пхеньяне были продуктивными и велись в духе доброжелательности. Он отметил, что переговоры включали в себя "детальную и содержательную дискуссию по следующим шагам".

Госсекретарь добавил, что санкционный режим в отношении Северной Кореи со стороны США будет сохраняться до тех пор, пока КНДР не проведет полную денуклеаризацию, доступную проверке.

Однако ранее МИД КНДР опубликовал заявление, в котором говорится, что "США выступили с односторонними и грабительскими требованиями по денуклеаризации".

1аю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line