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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 8:09 16.03.2018 - 08:09

Гонконг. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Запланированный на апрель межкорейский саммит с участием лидеров Южной Кореи и КНДР, вероятно, продлится один день, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента.

По словам представителя, такие планы относительно саммита существуют "на данный момент". Однако он отметил, что вопрос о продолжительности саммита еще будет обсуждаться в южнокорейском комитете, который занимается подготовкой саммита, а затем будет согласован с Пхеньяном.

Между тем, представитель администрации президента Южной Кореи добавил, что в зависимости от результатов переговоров с КНДР по данному вопросу может быть принято решение продлить встречу в верхах на несколько дней.

В начале марта советник южнокорейского президента по безопасности Чун Юй Ён по итогам двухдневного визита высокопоставленной делегации из Сеула в Пхеньян заявил об организации межкорейской встречи с участием лидеров двух корейских государств.

Встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына запланирована на конец апреля. Предполагается, что встреча пройдет в населенном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами.

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