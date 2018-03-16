В Сеуле ожидают, что межкорейский саммит продлится один день
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Гонконг. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Запланированный на апрель межкорейский саммит с участием лидеров Южной Кореи и КНДР, вероятно, продлится один день, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента.
По словам представителя, такие планы относительно саммита существуют "на данный момент". Однако он отметил, что вопрос о продолжительности саммита еще будет обсуждаться в южнокорейском комитете, который занимается подготовкой саммита, а затем будет согласован с Пхеньяном.
Между тем, представитель администрации президента Южной Кореи добавил, что в зависимости от результатов переговоров с КНДР по данному вопросу может быть принято решение продлить встречу в верхах на несколько дней.
В начале марта советник южнокорейского президента по безопасности Чун Юй Ён по итогам двухдневного визита высокопоставленной делегации из Сеула в Пхеньян заявил об организации межкорейской встречи с участием лидеров двух корейских государств.
Встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына запланирована на конец апреля. Предполагается, что встреча пройдет в населенном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами.
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Интерфакс