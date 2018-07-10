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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 13:00 10.07.2018 - 13:00

Сеул. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Возобновление трехстороннего логистического проекта "Хасан-Раджин" по контейнерным перевозкам из Южной Кореи в Россию через территорию КНДР и поставкам российского угля в Южную Корею произойдет к 2020 году, заявила российским журналистам член комитета по экономическому сотрудничеству с северными странами при президенте Республики Корея Ли Хе Джон.

"Точно сказать не могу, но ожидается, что если Северная Корея проведет политику, которая удовлетворит США, то к 2020 году будут смягчены санкции или сняты некоторые их пункты, что позволит начать реализацию проекта "Раджин-Хасан", - сказала она. По ее словам, принципиальное решение о снятии санкций против КНДР может последовать после предстоящего в сентябре заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

"В условиях санкций трудно реализовывать такие проекты, поэтому пока речь идет лишь о подготовительной работе", подчеркнула член президентского комитета.

Между тем директор Корейского железнодорожного НИИ (KRRI) при министерстве образования, науки и технологий Республики Корея На Хи Сын считает, что реализация трехстороннего логистического проекта "Хасан-Раджин" возобновится в течение 12 месяцев.

"Мы уже фактически начали работу над реализацией проекта, - сказал На Хи Сын. - В конце июля состоится встреча южнокорейских и северокорейских экспертов, которые займутся проработкой деталей. И проект, как мы ожидаем, должен заработать в течение 12 месяцев".

По его словам, 26 июня заместители министров транспорта Республики Корея Ким Чон Рёл и КНДР Ким Юн Хек провели встречу, в ходе которой достигли договоренности о возобновлении участия Сеула в проекте, прекращенном из-за международных санкций против КНДР, а также о модернизации железных дорог на территории Северной Кореи в целях их подключения к российскому Транссибу.

"На первом этапе мы должны возобновить проект "Хасан-Раджин", а на втором этапе необходимо модернизировать железные дороги Северной Кореи в рамках проекта сопряжения российского Транссиба с Транскорейской магистралью, - сказал На Хи Сын. - Мы думаем, что экономические перспективы соединения Транссиба и Транскорейской магистрали очень яркие. В этом заинтересована как Россия, так и Республика Корея".

В условиях меняющейся ситуации на Корейском полуострове главный железнодорожный эксперт Южной Кореи выразил надежду на постепенное снятие санкций с КНДР, что позволит форсировать реализацию проекта. Однако, по его признанию, на это может уйти какое-то время. "Санкции (с КНДР) будут сниматься постепенно", - отметил он.

"Прошедший саммит между лидерами КНДР и США завершился хорошо, поэтому мы ожидаем, что данный проект соединения железных дорог будет успешно осуществляться", - отметил На Хи Сын.

На Хи Сын сказал, что на модернизацию Транскорейской железной дороги на территории КНДР в целях ее перспективного подключения к российскому Транссибу потребуется около $2,4 млрд и 5-6 лет.

Как известно, в 2008-2014 годах была восстановлена железнодорожная ветка от приграничной железнодорожной станции Хасан (Приморский край) до северокорейского порта Раджин на побережье Японского моря. Этот проект позиционировался как первый этап реконструкции Транскорейской железной дороги с последующим ее подключением к российской Транссибирской магистрали для транспортировки большегрузных контейнеров из Южной Кореи в Россию и Европу, а также поставок угля из России в Южную Корею.

Однако из-за ядерных испытаний в КНДР в марте 2016 года Южная Корея вышла из проекта, введя в отношении КНДР санкции. Главной причиной для выхода Сеула из проекта стало включение в санкции положения, по которому зашедшие в КНДР суда третьих стран не могут заходить в порты Южной Кореи. Таким образом, доставка российского угля через северокорейский порт Раджин в Южную Корею и перегрузка там южнокорейских контейнеров для отправки в Россию по железной дороге стала для Сеула невозможной.

До приостановки своего участия в проекте "Хасан-Раджин" Южная Корея в тестовом режиме трижды ввозила российский уголь и планировала войти в проект на правах соинвестора. Южнокорейские инвестиции планировались в размере $150-200 млн и должны были осуществляться путем выкупа 49% российской доли в российско-северокорейском СП "РасонКонТранс".

Проект "Хасан-Раджин" совместно с КНДР реализует ОАО "РЖД". Он предусматривает модернизацию железнодорожной ветки между станцией Хасан (РФ) и Раджин (КНДР), а также строительство и дальнейшую эксплуатацию грузового терминала в порту Раджин. В российско-северокорейском СП "РасонКонТранс" 70% акций принадлежит ОАО "РЖД". До недавнего времени Сеул в лице корпорации "Корейские железные дороги" (Korail) участвовал в проекте "в доли России", напомнил директор южнокорейского железнодорожного НИИ.

1нв ар

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