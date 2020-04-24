Гонконг. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - В Корейской народной армии в последнее время участились инспекции артиллерийских подразделений, а также активность военной авиации, сообщил в пятницу журналистам глава оборонного ведомства Южной Кореи Чжон Ген Ду.
По его словам, в КНДР, наравне с обычными стрельбами, проходят и широкомасштабные артиллерийские учения, а также испытания ракет, в том числе типа "поверхность-вода" и "воздух-поверхность".
"Эти действия Северной Кореи лишь нагнетают напряженность в регионе", - отметил южнокорейский министр.
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