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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 11:00 16.07.2018 - 11:00

Сеул. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество между Республикой Корея и Россией в сфере судостроения имеет хорошую динамику, сообщил российским журналистам председатель комитета по развитию сотрудничества со странами севера при президенте РК Сон Ён Гиль.

"Сотрудничество в области судостроения между двумя странами активно развивается, - сказал он. - Республика Корея получила заказ на строительство 15 танкеров-ледоколов, предназначенных для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в рамках проекта "Ямал СПГ". Кроме того, по его словам, Россия заказала строительство 29 нефтетанкеров и других судов.

Говоря о успешном сотрудничестве двух стран в области судостроения, председатель президентского комитета также напомнил о создании совместного предприятия в России с участием трех ведущих судостроительных компаний Южной Кореи с целью модернизации судоверфи "Звезда".

"Данные результаты позволяют надеяться на расширение и укрепление сотрудничества России и Республики Корея в области судостроения", - отметил он.

Сон Ён Гиль напомнил, что сотрудничество в области судостроения является частью инициативы "девяти мостов".

Предложенная президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на Восточном экономическом форуме в сентябре прошлого года эта инициатива охватывает девять приоритетных областей российско-южнокорейского сотрудничества: природный газ, железные дороги, морские порты, энергетика, Северный морской путь, судостроение, промышленные комплексы, сельское хозяйство и рыболовство.

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