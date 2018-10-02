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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 9:03 02.10.2018 - 09:03

Гонконг. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Южнокорейский министр по делам объединения Чо Мён Гюн заявил, что КНДР располагает от 20 до 60 единицами ядерного оружия, передает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Министр сделал это заявление в ходе выступления в парламенте Южной Кореи, отвечая на вопрос одного из депутатов.

Чо Мён Гюн уточнил, что эти данные предоставлены южнокорейскими спецслужбами.

При этом Чо Мён Гюн отметил, что Южная Корея не приемлет факт наличия ядерного оружия у КНДР, и пообещал, что Сеул продолжит прикладывать дипломатические усилия для денуклеаризации Корейского полуострова.

1кю аю

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