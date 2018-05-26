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Этот контент был опубликован 26 мая 2018 г. 10:14 26.05.2018 - 10:14

Гонконг. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Южной Кореи заявляют, что воодушевлены сообщениями о том, что саммит между лидерами КНДР и США Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, несмотря на трудности, все же может состояться, сообщают западные СМИ.

"Мы приветствуем тот факт, что перспектива проведения саммита КНДР-США снова замаячила на горизонте. Мы внимательно следим за развитием событий", - заявил представитель президента Южной Кореи.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп сначала объявил, что решил отменить встречу с Ким Чен Ыном, планировавшуюся на 12 июня в Сингапуре. Северокорейская сторона довольно примирительно отреагировала на слова Д.Трампа, после чего тот сообщил, что в итоге не исключает проведение сингапурского саммита.

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