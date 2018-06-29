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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 10:51 29.06.2018 - 10:51

Гонконг. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Южнокорейский министр по делам объединения Чо Мён Гюн заявил, что в ближайшее время на Корейском полуострове начнется полноценный мирный процесс.

"Северная Корея и США, как ожидается, снова встретятся, разработают методы полной денуклеаризации Корейского полуострова и гарантии безопасности для Северной Кореи и начнут мирный процесс", - сказал министр на ежегодном симпозиуме, организованном агентством Ренхап.

По словам министра, южнокорейское правительство проделает все возможную подготовку к запуску различных проектов сотрудничества между двумя корейскими государствами, как только будут созданы соответствующие условия.

Чо Мён Гюн пояснил, что в случае необходимости Сеул сыграет свою роль в решении ядерной проблемы.

"Если это необходимо, в процессе денуклеаризации Южная Корея будет способствовать переговорам посредством усилий, основанных на отношениях Юг-Север", - сказал министр.

1кю ар

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