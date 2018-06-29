В Сеуле считают, что в скором времени на Корейском полуострове начнется мирный процесс
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Гонконг. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Южнокорейский министр по делам объединения Чо Мён Гюн заявил, что в ближайшее время на Корейском полуострове начнется полноценный мирный процесс.
"Северная Корея и США, как ожидается, снова встретятся, разработают методы полной денуклеаризации Корейского полуострова и гарантии безопасности для Северной Кореи и начнут мирный процесс", - сказал министр на ежегодном симпозиуме, организованном агентством Ренхап.
По словам министра, южнокорейское правительство проделает все возможную подготовку к запуску различных проектов сотрудничества между двумя корейскими государствами, как только будут созданы соответствующие условия.
Чо Мён Гюн пояснил, что в случае необходимости Сеул сыграет свою роль в решении ядерной проблемы.
"Если это необходимо, в процессе денуклеаризации Южная Корея будет способствовать переговорам посредством усилий, основанных на отношениях Юг-Север", - сказал министр.
1кю ар
Интерфакс