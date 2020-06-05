Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 10:52

Брюссель. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Температура воздуха в прошлом месяце в Сибири поднялась на 10 градусов по Цельсию выше средних показателей, сообщила в пятницу служба по контролю за изменением климата ЕС "Коперник" (C3S)

По данным службы, температура по всей Сибири в период с марта по май была "крайне аномальной" - столбик термометра поднялся на 10 градусов выше средних температурных показателей за 1981-2010 гг. в районе рек Обь и Енисей, где "было зафиксировано рекордно раннее разрушение речного льда".

В C3S сообщили, что в районах Аляски, Европы, Северной Америки Южной Америки, Африки и Антарктики температура в мае 2020 года была в среднем на 0,68 градусов по Цельсию выше средних показателей за 1981-2010 гг.

Отмечается, что в глобальном масштабе "средняя температура за 12 месяцев до мая 2020 года примерно на 1,3 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня". С 2002 года устойчио фиксируются температуры воздуха выше среднего, а последние пять лет были самыми жаркими.

Тепловая волна в частях Сибири и Аляски вызовет особую тревогу в регионах, пострадавших в прошлом году от масштабных лесных пожаров, одной из причин которых стала рекордная жара. В "Копернике" подчеркнули, что может вновь вспыхнуть пламя, тлеющее под землей.

В Арктике средняя температура поднялась на два градуса по Цельсию выше с середины 19 века, что почти в два раза выше, чем средняя температура по миру. Это ускорило таяние ледяного покрова Гренландии, что привело к чистой потере 600 млрд тонн ледяной массы за год, что составляет 40% общего повышения уровня моря в 2019 году.

В то же время, согласно данным службы ЕС, в северной Канаде весна была прохладнее, чем обычно. Температуры ниже среднего в мае были зафиксированы в некоторых районах Европы - от Балкан до Скандинавии, а также на севере США, в Австралии и Южной Азии.

В соответствии с Парижским соглашением 2015 года почти 200 государств обязались прикладывать усилия для ограничения повышений средней температуры поверхности земли до 2-1,5 градусов по Цельсию.

В прошлом году в ООН заявили, что для сдерживания глобального потепления необходимо ежегодно сокращать выбросы парниковых газов на 7,6%.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции