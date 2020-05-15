Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 9:11

Лондон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Многие кафе и рестораны открылись в пятницу в самом большом городе Австралии в рамках ослабления ограничительных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса, сообщает агентство Associated Press.

Помимо Сиднея, рестораны открылись и в других городах штата Новый Южный Уэльс. Местные власти разрешили также религиозным учреждениям возобновить работу, но ограничивать количество людей в помещении до 10 человек.

Премьер-министр этого штата Глэдис Береджиклян призвала местных жителей проявлять личную ответственность, несмотря на послабление ограничений.

"Давайте, пожалуйста, со своей стороны предпринимать усилия для того, чтобы все были в безопасности, и чтобы мы двигались вперед (в борьбе с коронавирусом - ИФ), а не назад", - сказала Береджиклян журналистам в Сиднее.

За последние сутки в штате Новый Южный Уэльс выявили восемь новых случаев заражения. За время пандемии там заболело в общей сложности более 3 тыс. человек.

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