Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 11:30

***Ему на год запретили водить автобусы

Рим. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Суд освободил из-под ареста Леонардо Санторо, водителя автобуса, который в среду попал в ДТП по дороге в Сиену, сообщает итальянской газеты "Месаджеро".

Санторо по решению суда год не сможет водить пассажирские автобусы.

Следствие полагает, что причиной происшествия стало то, что Санторо во время движения отвлекся на настройку магнитолы. В результате, автобус резко отклонился от траектории движения и съехал с дороги. Следствие сочло происшествие "грубой халатностью" и исключило другие его мотивы.

Туристический автобус перевернулся и упал с дороги, соединяющей Сиену и Флоренцию, утром в среду. Автобус направлялся в Сиену из города Монтекатини. В результате инцидента погибла 41-летняя россиянка-гид, 37 человек пострадали. Автобус был зафрахтован итальянской компанией "Европа Вояж".

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