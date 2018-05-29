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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 9:52 29.05.2018 - 09:52

Гонконг. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Один из ближайших помощников лидера КНДР Ким Чхан Сон и представители США во вторник должны провести переговоры в Сингапуре в рамках подготовки к саммиту США-КНДР, передает во вторник сингапурский телеканал "Чэннел ньюс Эйша".

Ким Чхан Сон прибыл в Сингапур через Пекин в ночь на вторник. Американская делегация, в составе которой заместитель главы аппарата Белого дома Джо Хейгин, прибыла в Сингапур с американской военной базы "Йокота" в Японии.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генерал Ким Ён Чхоль отправился в США для подготовки саммита лидеров двух государств и по дороге сделал остановку в Пекине.

СМИ при этом отмечают, что Ким Ён Чхоль ранее участвовал в двух встречах лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а также принимал в Пхеньяне госсекретаря США Майка Помпео.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решил отказаться от переговоров с Ким Чен Ыном, запланированных на 12 июня в Сингапуре. Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого Д.Трамп сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится, причем именно 12 июня в Сингапуре.

аю ар

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